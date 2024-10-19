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Первая лига. Эпицентр – Металлист 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Первая лига

Интригующее противостояние

Первая лига. Эпицентр – Металлист 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Каменце-Подольском сыграли один из самых интересных матчей тринадцатого тура Первой лиги. Встречались вторая и четвертая команда группы Б. Подопечные Сергея Нагорняка с начала чемпионата дома не проигрывали, но сегодня их ожидало непростое испытание. "Металлист" в последних матчах радует своих болельщиков игрой и результатами.

Команды начали игру в медленном темпе. Харьковчане сосредоточились на игре в защите, и у них это хорошо получалось. В позиционном футболе у ​​хозяев ничего не получалось. В середине первого тайма Мороз сбил Теплякова и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Показалось, что нарушение правил было за пределами штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Луцив – 0:1. Еще до перерыва подопечные Нагорняка отыгрались. Кравчук из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:1.

Во второй половине встречи голов не было. Во второй раз в чемпионате команды играют между собой вничью.

Первая лига. Группа А. Тринадцатый тур

"Эпицентр" - "Металлист" 1:1

Голы: Кравчук (35) - Луцив (23, пен)

"Эпицентр": Билык – Мороз, Григоращук, Савчук, В. Кристин, С. Кристин, Липовуз, Запорожец, Бендера, Беженар, Кравчук

"Металлист": Рыбак – Федорив, Гомес, П. Луцив, Вернаттус, Багачанский, Дигтярь, Синчук, Тепляков, Чидомере

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