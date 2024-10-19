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Первая лига. Агробизнес – Прикарпатье 0:1. Второе подряд поражение лидера

Первая лига

Неожиданный результат в Волочиске

Первая лига. Агробизнес – Прикарпатье 0:1. Второе подряд поражение лидера

Фото: ФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре произошло то, что должно было произойти еще раньше. "Агробизнес" впервые в нынешнем чемпионате потерял очки. Подопечные Чижевского на выезде уступили "Минаю" - 1:3. "Прикарпатье" неделю назад не играло и сейчас занимает шестое место. Для борьбы за топ-4 подопечные Рыпана сегодня должны были побеждать.

Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 33-й минуте. Мяч попал в руку Белому и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Василий Француз - 0:1. После перерыва всеми силами бросились отыгрываться футболисты "Агробизнеса", но сегодня у них были проблемы с реализацией.

Несмотря на все старания отыграться хозяева не смогли. "Прикарпатье" все же выстояло и одержало сверхважную победу. "Агробизнес" проигрывает второй тур подряд.

Первая лига. Группа А. Тринадцатый тур

"Агробизнес" - "Прикарпатье" 0:1

Голы: Француз (33, пен)

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Белый, Лень, Станкович, Толочко, Теплый, Касимов, Кузьмин, Войтиховский

"Прикарпатье": Кучерук – Швец, Француз, Болденков, Михальчук, Радульский, Титов, Бучакчийский, Соловьев, Цюцюра, Хома

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