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Первая лига. Агробизнес – Прикарпатье 0:1. Второе подряд поражение лидера
Неожиданный результат в Волочиске
Фото: ФК Прикарпаття
В прошлом туре произошло то, что должно было произойти еще раньше. "Агробизнес" впервые в нынешнем чемпионате потерял очки. Подопечные Чижевского на выезде уступили "Минаю" - 1:3. "Прикарпатье" неделю назад не играло и сейчас занимает шестое место. Для борьбы за топ-4 подопечные Рыпана сегодня должны были побеждать.
Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 33-й минуте. Мяч попал в руку Белому и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Василий Француз - 0:1. После перерыва всеми силами бросились отыгрываться футболисты "Агробизнеса", но сегодня у них были проблемы с реализацией.
Несмотря на все старания отыграться хозяева не смогли. "Прикарпатье" все же выстояло и одержало сверхважную победу. "Агробизнес" проигрывает второй тур подряд.
Первая лига. Группа А. Тринадцатый тур
"Агробизнес" - "Прикарпатье" 0:1
Голы: Француз (33, пен)
"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Белый, Лень, Станкович, Толочко, Теплый, Касимов, Кузьмин, Войтиховский
"Прикарпатье": Кучерук – Швец, Француз, Болденков, Михальчук, Радульский, Титов, Бучакчийский, Соловьев, Цюцюра, Хома
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