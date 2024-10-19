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Первая лига. Подолье – Минай 0:1. Ременяк приносит вторую победу подряд

Первая лига

Игра за шесть очков

Первая лига. Подолье – Минай 0:1. Ременяк приносит вторую победу подряд

Фото: ФК Минай

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" в прошлом туре наконец-то смог прервать свою серию без побед. Подопечные Любеновича дома довольно неожиданно уверенно обыграли "Агробизнес" – 3:1. Таким образом, закарпатцы вернулись в борьбу за топ-4. "Подолье" в последних матчах не впечатляет – седьмое место.

На первых минутах активнее играли гости, но до голевых моментов дело не доходило. Постепенно подопечные Костышина смогли взять мяч под свой контроль, но и у них мало что получалось в позиционном футболе. На 19-й минуте гости открыли счет. После передачи Вишневского отправил мяч в угол ворот Ременяк – 0:1. Отметим Прихну, который в подкате отобрал мяч у Пасичника. Больше голов в первом тайме не было.

Сразу после перерыва должен был сравнивать счет Шкиндер, но он пробил выше ворот. Откровенно играли на удержание счета гости, а подопечные Костышина существенно прибавили в активности. Однако в середине тайма гостям удалось отвести игру от собственных ворот. Создать существенные проблемы Росулу футболисты "Подолья" не смогли. Таким образом, важные три очка для гостей.

Первая лига. Группа А. Тринадцатый тур

"Подолье" - "Минай" 0:1

Голы: Ременяк (19)

"Подолье": Непогодов, Чушенко, Веремиенко, Симинин, Шкиндер, Столярчук, Пасечник, Снижко, Боженар, Каранга, Оробец

"Минай": Росул, Дмитрук, Дворовенко, Чуев, Прокопчук, Рожко, Прихна, Матюшенко, Вишневский, Ременяк, Рязанцев

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