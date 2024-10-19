Первая лига. Металлист 1925 – ЮКСА 2:0. Харьковчане набирают обороты

Безусловно, это был самый ожидаемый матч тринадцатого тура Первой лиги. Подопечные Патрика ван Леувена сыграли четвертый подряд домашний матч в Первой лиге, а в предыдущих троих набрали всего четыре очка. ЮКСА должна была играть против "Мариуполя" в понедельник, но игра так и не состоялась из-за бойкота игроков мариупольского клуба.

Уже в дебюте матча мог забивать Гоуларт, но мяч после его удара и рикошета от Мафвенты пролетел мимо ворот. Гораздо интереснее в начале встречи играли подопечные Чирикала, но довести свои атаки до логического завершения они не смогли. Постепенно смогли перехватить инициативу харьковчане, но у них мало что получалось в позиционном футболе. Первый тайм завершился без голов, но этот футбол точно нельзя было назвать скучным.

После перерыва владели инициативой хозяева поля. Похоже, что разговор с тренером пошел харьковчанам на пользу. На 58-й минуте "Металлист 1925" достиг своего. Федотов неудачно сыграл на выходе, а Кравец мощно пробил в дальний угол – 1:0. Почти сразу мог сравнивать счет Венди, но он пробил выше ворот.

На 64-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После контратаки переправил мяч в сетку Ари Моура – ​​2:0. В итоге вторая подряд победа харьковчан.

Первая лига. Группа Б. Тринадцатый тур

"Металлист 1925" - ЮКСА 2:0

Голы: Кравец (58), Моура (64)

"Металлист 1925": Варакута - Пасич, Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари, Чурко, Юрченко, Борячук, Бугай

ЮКСА: Федотов – Селин, Махнев, Дедяев, Зозуля, Евдокимов, Сытников, Рамон, Гоуларт, Харченко, Венди