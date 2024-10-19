  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Металлист 1925 – ЮКСА 2:0. Харьковчане набирают обороты
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Металлист 1925 – ЮКСА 2:0. Харьковчане набирают обороты

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. Металлист 1925 – ЮКСА 2:0. Харьковчане набирают обороты

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, это был самый ожидаемый матч тринадцатого тура Первой лиги. Подопечные Патрика ван Леувена сыграли четвертый подряд домашний матч в Первой лиге, а в предыдущих троих набрали всего четыре очка. ЮКСА должна была играть против "Мариуполя" в понедельник, но игра так и не состоялась из-за бойкота игроков мариупольского клуба.

Уже в дебюте матча мог забивать Гоуларт, но мяч после его удара и рикошета от Мафвенты пролетел мимо ворот. Гораздо интереснее в начале встречи играли подопечные Чирикала, но довести свои атаки до логического завершения они не смогли. Постепенно смогли перехватить инициативу харьковчане, но у них мало что получалось в позиционном футболе. Первый тайм завершился без голов, но этот футбол точно нельзя было назвать скучным.

После перерыва владели инициативой хозяева поля. Похоже, что разговор с тренером пошел харьковчанам на пользу. На 58-й минуте "Металлист 1925" достиг своего. Федотов неудачно сыграл на выходе, а Кравец мощно пробил в дальний угол – 1:0. Почти сразу мог сравнивать счет Венди, но он пробил выше ворот.

На 64-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После контратаки переправил мяч в сетку Ари Моура – ​​2:0. В итоге вторая подряд победа харьковчан.

Первая лига. Группа Б. Тринадцатый тур

"Металлист 1925" - ЮКСА 2:0

Голы: Кравец (58), Моура (64)

"Металлист 1925": Варакута - Пасич, Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари, Чурко, Юрченко, Борячук, Бугай

ЮКСА: Федотов – Селин, Махнев, Дедяев, Зозуля, Евдокимов, Сытников, Рамон, Гоуларт, Харченко, Венди

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Подолье – Минай 0:1. Ременяк приносит вторую победу подряд
yellow-arrow
Первая лига. Агробизнес – Прикарпатье 0:1. Второе подряд поражение лидера
yellow-arrow
Первая лига. Кудровка – Виктория 0:2. Вторая подряд победа сумчан
Металлист 1925 (Харьков) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости