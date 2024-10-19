Игрок ФСК Мариуполь прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате в команде

В понедельник, 14 октября, из-за задолженности зарплаты в ФСК "Мариуполь" игроки команды не вышли на поединок Первой лиги против "ЮКСА".

Игрок ФСК "Мариуполь" Андрей Богданов поделился информацией о том, продолжится ли бойкот игроков.

Ничего не изменилось.

Неужели даже после невыхода на игру против "ЮКСА" руководство не контактировало с командой?

Я понимаю, что никак.

Планирует ли команда выйти на воскресный матч против "Диназа"?

Да, будет игра.

То есть, команда все же тренировалась? Несколько дней назад в эксклюзивном интервью сайту Sport-express.ua вы говорили о целесообразности продолжения клубных тренировок.

Да, занимались, но лишь в пятницу, 18 октября, провели первую тренировку.

Если ситуация не улучшится, продолжится ли бойкот? И какие планы лично у вас?

Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас ничего не могу сказать — кроме того, что в воскресенье будет игра против "Диназа".