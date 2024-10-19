Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок ФСК Мариуполь прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате в команде
Сыграют ли мариупольцы против Диназа?
Фото: instagram.com/andreybecks
В понедельник, 14 октября, из-за задолженности зарплаты в ФСК "Мариуполь" игроки команды не вышли на поединок Первой лиги против "ЮКСА".
Игрок ФСК "Мариуполь" Андрей Богданов поделился информацией о том, продолжится ли бойкот игроков.
Ничего не изменилось.
Неужели даже после невыхода на игру против "ЮКСА" руководство не контактировало с командой?
Я понимаю, что никак.
Планирует ли команда выйти на воскресный матч против "Диназа"?
Да, будет игра.
То есть, команда все же тренировалась? Несколько дней назад в эксклюзивном интервью сайту Sport-express.ua вы говорили о целесообразности продолжения клубных тренировок.
Да, занимались, но лишь в пятницу, 18 октября, провели первую тренировку.
Если ситуация не улучшится, продолжится ли бойкот? И какие планы лично у вас?
Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас ничего не могу сказать — кроме того, что в воскресенье будет игра против "Диназа".
Напомним, матч должен начаться в 17:00.
Популярное сейчас
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Мичел: Я волнуюсь за Цыганкова. Ему придется страдать, играя каждые три дня
- Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом
- Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции