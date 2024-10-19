Первая лига. Кудровка – Виктория 0:2. Вторая подряд победа сумчан

"Кудровка" в прошлом туре в гостях победила "Металлург" и сохранила за собой второе место. Победная серия "Кудровки" увеличилась до трех игр. "Виктория" тоже подходила к матчу в хорошем настроении, ведь наконец-то смогла прервать свою серию без побед.

С первых минут сумчане взяли мяч под свой контроль, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Футболисты "Кудровки" не могли спокойно выйти в атаку и в этом заслуга активно прессинговавших подопечных Бессмертного. На 17-й минуте довольно неожиданно могли выходить вперед хозяева, но Литвиненко парировал удар Евтушенко. Несмотря на контроль мяча у футболистов "Виктории", не было акцентированных ударов, а вот хозяева усилиями Евтушенко могли уже открывать счет.

В середине первого тайма сумчане забили. Удар Машталира заблокировал защитник, но первым на добивании оказался Евпак – 0:1. Больше голов до перерыва не было.

После перерыва продолжали качественно играть в защите подопечные Бессмертного. На 59-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После подачи Чеглова с углового головой в дальний угол пробил Сасовский – 0:2. Таким образом, "Кудровка" впервые под руководством Баранова проигрывает. Сумчане поднимаются на второе место.

Первая лига. Группа Б. Тринадцатый тур

"Кудровка" - "Виктория" 0:2

Голы: Евпак (25), Сасовский (59)

"Кудровка": Яшков, Мачелюк, Потимков, Сердюк, Гагун, Думанюк, Сторчоус, Евтушенко, Нехтий, Тузенко, Легостаев

"Виктория": Литвиненко, Корохов, Сасовский, Новотрясов, Ульянов, Лебеденко, А. Рябый, Паламар, Чеглов, Машталир, Евпак