Первая лига
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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Последние матчи тура
Фото: СК Полтава
Сегодня сыграют еще три матча тринадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостоянии в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Буковину". Пока смена тренера не идет на пользу коллектива из Тернополя, но навязать борьбу гостям они могут.
Все-таки сыграет свой матч против "Диназа" кризисный "Мариуполь". Возможно, это будет последний матч для команды в этом сезоне.
12:00. "Полтава" - "Металлург"
13:00. "Мариуполь" - "Диназ"
14:30. "Нива" - "Буковина"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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