Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча тринадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостоянии в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Буковину". Пока смена тренера не идет на пользу коллектива из Тернополя, но навязать борьбу гостям они могут.

Все-таки сыграет свой матч против "Диназа" кризисный "Мариуполь". Возможно, это будет последний матч для команды в этом сезоне.

12:00. "Полтава" - "Металлург"

13:00. "Мариуполь" - "Диназ"

14:30. "Нива" - "Буковина"