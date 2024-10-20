  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Последние матчи тура

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Полтава

Новина українською

Сегодня сыграют еще три матча тринадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостоянии в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Буковину". Пока смена тренера не идет на пользу коллектива из Тернополя, но навязать борьбу гостям они могут.

Все-таки сыграет свой матч против "Диназа" кризисный "Мариуполь". Возможно, это будет последний матч для команды в этом сезоне.

12:00. "Полтава" - "Металлург"

13:00. "Мариуполь" - "Диназ"

14:30. "Нива" - "Буковина"

По теме
yellow-arrow
Патрик ван Леувен: Победа – это большой шаг вперед
yellow-arrow
Клуб Первой лиги остался без тренера. На вакантную должность претендует бывший наставник Оболони, Черноморца и Ингульца
yellow-arrow
Интригующее противостояние в Тернополе, Мариуполь все же сыграет. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Буковина (Черновцы) СК Полтава Диназ (Вышгород) Нива (Тернополь) Металлург (Запорожье) ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости