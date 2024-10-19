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Клуб Первой лиги остался без тренера. На вакантную должность претендует бывший наставник Оболони, Черноморца и Ингульца

Первая лига
Обновлено

Изменения в хмельницком Подолье

Клуб Первой лиги остался без тренера. На вакантную должность претендует бывший наставник Оболони, Черноморца и Ингульца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 19-го октября, состоялся матч Первой лиги между хмельницким "Подольем" и закарпатским "Минаем". Игру выиграли гости со счетом 1:0. После матча тренер "Подолья" Виталий Костышин подал в отставку. С большой долей вероятности, руководство клуба одобрит уход наставника.

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Как стало известно UA-Футбол, один из вариантов на вакантную должность, которая вскоре возникнет – бывший тренер "Оболони", "Черноморца" и "Ингульца" Сергей Ковалец. Клуб и специалист находятся в переговорном процессе.

Отметим, что "Подолье" после 10-ти сыгранных матчей идет на седьмом месте группы А Первой лиги (всего – девять участников).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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