Патрик ван Леувен: Победа – это большой шаг вперед

Вчера "Металлист 1925" победил "ЮКСА" со счетом 2:0 в рамках 13-го тура Первой лиги.

Главный тренер "Металлист 1925 года" Патрик ван Леувен прокомментировал победу команды.

Еще до игры мы понимали, что нас ожидает интересный матч. Команда соперника хорошо играет и находится в верхней части турнирной таблицы, а наша цель была победить и приблизиться к ним. Первые минут десять мы сыграли не очень качественно, как-то расслабленно и не в тонусе, потом были хорошие отрезки игры, где мы держали мяч, проводили атаки, в основном по левому флангу, где было движение со стороны Кравца и Борячука. В перерыве мы объяснили, что должна быть большая эффективность флангов, быстрее делать кроссы или пробивать по воротам. Игроки должны были прижимать соперника к собственным воротам и находить моменты. Первый гол мы забили после хорошей атаки, мяч отскочил к Кравцу, который имеет мощный удар, такие выстрелы трудно прервать. Этот гол добавил команде уверенности, продолжали держать мяч, использовали шанс в контратаке, навес от Чурка и Ари Моура замкнул на дальней штанге. Это были ключевые эпизоды матча, до конца игры мы не позволили создать много у наших ворот. Да, соперник пытался отыграться, много двигались, но в защите хорошо сыграли Имереков и Снурницын. Ребята играли до последней секунды и этот результат закономерен. Победа - это большой шаг вперед для клуба и команды.

Какие ключевые факторы успеха сегодня?

Я думаю, это то, что примерно с пятнадцатой минуты мы начали быстрее играть, держать мяч, искать свои моменты, хорошие линии передач вперед. А второй тайм, играли аккуратно, контролировали игру, что и вылилось в два забитых мяча. И еще имели несколько хороших моментов, те же удары Овуса и Бугая, Стень неплохо пробивал несколько раз.

"ЮКСА" забивает больше всего в Первой лиге, но в двух матчах против вашей команды не забили ни одного гола, в чем секрет?

Мы хорошо сыграли в защите, тот же Снурницын выиграл много борьбы против бразильского форварда соперников, а Имереков ему в этом помогал. И почти всегда правильно действовали они, чтобы избегать опасных моментов.

Довольно неожиданно вы заменили в первом тайме Владлена Юрченко, в чем причина?

Каждый должен демонстрировать свой уровень, я был недоволен его игрой, особенно действиями в защите. Поэтому я его заменил. Я требовал от него больше движения, потому что у соперника всегда один игрок был свободен, несколько раз ему указали на это, но не было реакции с его стороны.

Сложилось впечатление, что сегодня было два совершенно разных тайма. Первый тайм за "ЮКСА", второй за "Металлистом 1925"?

Я считаю, что мы перехватили инициативу уже минуты с двадцатой. Мы хотели забить, демонстрировали неплохую игру. Считаю, что мы больше чем тайм играли лучше.

Недавно вы подписали Рамика Гаджиева, какова вероятность его увидеть уже в следующих матчах?

По состоянию на сейчас он травмирован, наши врачи работают с ним, чтобы он быстрее начал тренироваться, но ему нужно будет определенное время на адаптацию, набрать форму и привыкнуть к партнерам по команде.