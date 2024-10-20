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Первая лига. Полтава – Металлург 2:2. Гости отыгрались с 0:2
Стартовая игра воскресенья
Фото: СК Полтава
В прошлом туре прервалась беспроигрышная серия "Полтавы". Подопечные Сысенко неожиданно на выезде уступили "Диназу" - 1:3. Запорожцы после поражения от "Кудровки" занимают предпоследнее место. Изменений в игре команды под руководством Близнюка нет. Кажется, что запорожцы раньше даже лучше играли. Впервые в нынешнем сезоне в старте "Металлурга" вышел Следзевский, заменивший травмированного Байду.
Уже в дебюте встречи полтавчане открыли счет. После розыгрыша углового мяч в собственные ворота срезал Фальковский – 1:0. Очень досадный эпизод для полузащитника запорожцев. После гола подопечные Сысенко продолжили играть первым номером. У гостей снова прослеживались существенные проблемы в атаке. В позиционном футболе у них ничего не получалось. Полтавчане доминировали, но увеличить свое преимущество не удавалось. В конце тайма перехватили инициативу гости, но сравнять счет не удалось.
После перерыва запорожцы заиграли активнее, но довести атаки до логического завершения не удавалось. А вот полтавчане на 73-й минуте увеличили свое преимущество. Юречко сбил Бужина и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Щербак – 2:0.
Запорожцы не опустили руки и усилиями Близниченко сократили отставание в счете – 2:1. На 90-й минуте гости перевернули все с ног на голову. Иродовский шикарным ударом в дальний угол сравнял счет – 2:2. Вот так проявили характер запорожцы.
Первая лига. Группа Б. Тринадцатый тур
"Полтава" - "Металлург" 2:2
Голы: Фальковский (9, автогол), Щербак (73, пен) - Близниченко (77), Иродовский (90)
"Полтава": Восконян – Бужин, Пидлепич, Мисюра, Савенков, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич
"Металлург": Следзевский - Козлов, Клименко, Юречко, Товкач, Крапивной, Близниченко, Фальковский, Близнюк, Бандурин, Борисенко
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