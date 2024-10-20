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Первая лига. Мариуполь – Диназ 3:0. Подопечные Красноперова проявили профессионализм

Первая лига

Приазовцы все же сыграли

Первая лига. Мариуполь – Диназ 3:0. Подопечные Красноперова проявили профессионализм

Фото: ФСК Маріуполь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

ФСК "Мариуполь" прошлый тур бойкотировал, не выйдя на поле против ЮКСА. У клуба существенные финансовые проблемы. В этот раз приазовцы все же сыграли. Вышгородцы стали первой командой в чемпионате, которая смогла прервать беспроигрышную серию "Полтавы". Безусловно, эта победа придала подопечным Рябоконя уверенности в собственных силах.

Не было понятно, в каком состоянии приазовцы подойдут к этому матчу, но сегодня они проявили свой профессионализм. В середине первого тайма хозяева открыли счет. Савин отдал в штрафную и мяч после удара Пуды все же оказался в воротах – 1:0. Очень неудачно в этом эпизоде ​​сыграл опытный голкипер Бандуры, который должен был отбивать этот удар. Больше голов до перерыва не было.

После перерыва продолжили играть первым номером гости, но до голевых моментов дело не доходило. Максимально внимательно в защите играли подопечные Красноперова. На 66-й минуте вышгородцы сами себе привезли гол. После ошибки Романчука отправил мяч в сетку Фатеев – 2:0. Дмитрий не сыграл даже минуты и уже забил. Точку в матче в компенсированное время поставил Быковский – 3:0. В итоге победа кризисного "Мариуполя".

Первая лига. Группа Б. Тринадцатый тур

"Мариуполь" - "Диназ" 3:0

Голы: Пуды (21), Фатеев (66), Быковский (90+3)

"Мариуполь": Якубенко – Терехов, Харжевский, Малаки, Жовтенко, Задоя, Мельниченко, Савин, Зубков, Пуды, Петренко

"Диназ": Бандура – ​​Ярмак, Волошин, Романчук, Вовкун, Огиря, Мораренко, Сейтхалилов, Новиков, Борисенко, Соловьев

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