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Первая лига. Нива – Буковина 1:1. Боевая игра в Тернополе
Последняя игра тура
Фото: ФК Нива Тернопіль
Интригующим противостоянием в Тернополе завершался тринадцатый тур Первой лиги. Это была первая домашняя игра "Нивы" под руководством Вирта. Коллектив из Тернополя не побеждал в чемпионате с 11 сентября. "Буковина" в прошлом туре должна была побеждать "Подолье", но потеряла очки.
Обе команды активно начали встречу, но реализовать моменты не удавалось. Футбол в Тернополе точно нельзя было назвать скучным. В заключительной трети поля соперникам не хватало мастерства. На 37-й минуте гости открыли счет. После передачи Бойчука хладнокровно переиграл голкипера Гончарук – 0:1. Что делали в этом эпизоде защитники "Нивы"? Наверное, они сами затрудняются ответить на этот вопрос.
Сразу после перерыва существенно активизировались подопечные Вирта. Гости были вынуждены отбиваться. В заключительной трети поля хозяевам не хватало эффективности. На 69-й минуте "Нива" все же добилась своего. Первый удар Сидуна парировал голкипер, но сам Вадим первым успел на добивание – 1:1. Вырвать победу никто не смог. Ничья в пользу конкурентов.
Первая лига. Группа А. Тринадцатый тур
"Нива" - "Буковина" 1:1
Голы: Сидун (69) - Гончарук (37)
"Нива": Ольховый - Бэй, Зинь, Слотюк, Мудрый, Кухарук, Козак, Сидун, Дорошенко, Галадей, Ризнык
"Буковина": Каневцев – Андрейчук, Безуглый, Бойчук, Бусько, Гончарук, Килевый, Кольцов, Морговский, Хамелюк, Шинкаренко
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