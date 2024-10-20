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СМИ подтверждают информацию о новом тренере Подолья

Первая лига
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Раньше всех об этом написал UA-Футбол

СМИ подтверждают информацию о новом тренере Подолья

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Вчера "Минай" обыграл "Подолье" с минимальным счетом 1:0. Для команды из Хмельницкого это поражение стало четвертым в этом сезоне, из-за чего, как сообщал UA-Футбол, тренер "Подолья" Виталий Костышин подал в отставку.

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Данную информацию подтверждают и другие СМИ. В частности, напоминается, что главным претендентом на вакантное место рулевого является воспитанник подольского футбола Сергей Ковалец, который, кстати, присутствовал на вчерашнем матче.

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Напомним, последним клубом, который возглавлял Сергей Ковалец, был "Ингулец", с января по июнь 2023 года.

Добавим, что сейчас "Подолье" занимает седьмое место в группе "А", набрав семь очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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