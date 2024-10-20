СМИ подтверждают информацию о новом тренере Подолья

Вчера "Минай" обыграл "Подолье" с минимальным счетом 1:0. Для команды из Хмельницкого это поражение стало четвертым в этом сезоне, из-за чего, как сообщал UA-Футбол, тренер "Подолья" Виталий Костышин подал в отставку.

Данную информацию подтверждают и другие СМИ. В частности, напоминается, что главным претендентом на вакантное место рулевого является воспитанник подольского футбола Сергей Ковалец, который, кстати, присутствовал на вчерашнем матче.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, последним клубом, который возглавлял Сергей Ковалец, был "Ингулец", с января по июнь 2023 года.

Добавим, что сейчас "Подолье" занимает седьмое место в группе "А", набрав семь очков.