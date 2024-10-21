Голодюк: Носов искренне переживает за Металлист 1925. Для него это не просто игрушка

Колишній в.о. головного тренера "Металіста 1925" Олег Голодюк, який нині працює старшим тренером "Карпат" U-19, поділився думками про власника харківського клубу Володимира Носова.

"Мы близко не знакомы. Поскольку Носов не находится в Украине, мы однажды всей командой пообщались с ним по видеосвязи. Это было короткое знакомство, во время которого он поддержал команду.

Я увидел, что, несмотря на свои невероятные финансовые возможности, человек он очень простой. Также однозначно могу сказать, что Носов искренне переживает за команду. Для него это не просто игрушка.

У меня о "Металлисте 1925" остались прекрасные воспоминания благодаря ребятам. У нас был замечательный коллектив, который я очень ценю.