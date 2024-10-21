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Голодюк: Носов искренне переживает за Металлист 1925. Для него это не просто игрушка

Первая лига

Экс-тренер харьковчан высказался о владельце клуба

Голодюк: Носов искренне переживает за Металлист 1925. Для него это не просто игрушка

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Колишній в.о. головного тренера "Металіста 1925" Олег Голодюк, який нині працює старшим тренером "Карпат" U-19, поділився думками про власника харківського клубу Володимира Носова.

"Мы близко не знакомы. Поскольку Носов не находится в Украине, мы однажды всей командой пообщались с ним по видеосвязи. Это было короткое знакомство, во время которого он поддержал команду.

Я увидел, что, несмотря на свои невероятные финансовые возможности, человек он очень простой. Также однозначно могу сказать, что Носов искренне переживает за команду. Для него это не просто игрушка.

У меня о "Металлисте 1925" остались прекрасные воспоминания благодаря ребятам. У нас был замечательный коллектив, который я очень ценю.

Очень хорошо, что в украинском футболе вообще появляются такие люди, которые готовы вкладывать невероятные средства, даже несмотря на отсутствие результата. За это можно только поблагодарить.

Если Носов не разочаруется в этом проекте и продолжит его поддерживать на таком же уровне, то рано или поздно у этой команды все получится. "Металлист 1925" могут ждать большие перспективы", - считает Голодюк.

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Олег Голодюк Карпаты U-19 (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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