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Голодюк: Носов искренне переживает за Металлист 1925. Для него это не просто игрушка
Экс-тренер харьковчан высказался о владельце клуба
Фото: ФК Металіст 1925
Колишній в.о. головного тренера "Металіста 1925" Олег Голодюк, який нині працює старшим тренером "Карпат" U-19, поділився думками про власника харківського клубу Володимира Носова.
"Мы близко не знакомы. Поскольку Носов не находится в Украине, мы однажды всей командой пообщались с ним по видеосвязи. Это было короткое знакомство, во время которого он поддержал команду.
Я увидел, что, несмотря на свои невероятные финансовые возможности, человек он очень простой. Также однозначно могу сказать, что Носов искренне переживает за команду. Для него это не просто игрушка.
У меня о "Металлисте 1925" остались прекрасные воспоминания благодаря ребятам. У нас был замечательный коллектив, который я очень ценю.
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Очень хорошо, что в украинском футболе вообще появляются такие люди, которые готовы вкладывать невероятные средства, даже несмотря на отсутствие результата. За это можно только поблагодарить.
Если Носов не разочаруется в этом проекте и продолжит его поддерживать на таком же уровне, то рано или поздно у этой команды все получится. "Металлист 1925" могут ждать большие перспективы", - считает Голодюк.
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