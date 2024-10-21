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Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину
Игрок покинул расположение команды
Фото: ФК ЮКСА
Бразильский форвард Гонсалвеш дос Сантос Матеус (Фого) покинул расположение ФК "ЮКСА".
Как сообщает пресс-служба клуба, игрок изъявил желание вернуться на родину. Вопрос дальнейшего сотрудничества с бразильцем будет рассмотрен во время зимней паузы.
21-летний Фого присоединился к "ЮКСА" в марте 2024 года. В 2021 году он выступал за "крестоносцев" на любительском уровне. В этом сезоне он отыграл 11 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 1 ассист.
"ЮКСА" занимает 4-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги.
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