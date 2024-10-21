Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину

Бразильский форвард Гонсалвеш дос Сантос Матеус (Фого) покинул расположение ФК "ЮКСА".

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок изъявил желание вернуться на родину. Вопрос дальнейшего сотрудничества с бразильцем будет рассмотрен во время зимней паузы.

21-летний Фого присоединился к "ЮКСА" в марте 2024 года. В 2021 году он выступал за "крестоносцев" на любительском уровне. В этом сезоне он отыграл 11 матчей, в которых забил 3 гола и оформил 1 ассист.

"ЮКСА" занимает 4-е место в турнирной таблице группы В Первой лиги.