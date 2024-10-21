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Нива Т рассталась с полузащитником - игрок выступал за клуб 7 лет
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию
Фото: Нива Тернопіль
"Нива" Тернополь и полузащитник Игорь Гатала решили не продолжать сотрудничество по взаимному согласию сторон, сообщает клубная пресс-служба.
Контракт хавбека, согласно Transfermarkt, был рассчитан до 1 января 2025 года.
26-летний Гатала присоединился к семье "желто-зеленых" 1 марта 2017 года. Он прошел долгий и тернистый путь с "Нивой" от чемпионата среди любителей до Первой лиги. За 7 лет он сыграл 177 матчей и отметился 14 забитыми мячами.
"Нива" Тернополь занимает последнее, 8-е место в таблице группы А Первой лиги. В активе команды 6 очков в 10 матчах.
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