Тренер Мариуполя: От нас все отказались. Поигрались на бренде - и в кусты

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов после победы (3:0) над "Диназом" высказался о сложившейся ситуации в клубе.

"Я очень благодарен Вооруженным силам Украины за то, что мы имеем возможность жить в свободной стране. Футбол комментировать, наверное, нет смысла.

Могу прокомментировать ситуацию, которая вокруг нашего клуба происходит. Скажем так, что от нас все отказались. Поиграли на бренде "Мариуполь" и в кусты.

Игра была под большим вопросом и благодаря ребятам, которые нашли друзей, которые бескорыстно нам помогли провести этот тур и дать время на то, чтобы найти людей, которые любят футбол и могут помочь команде взять на себя ответственность и команду. Эта игра даст шанс для таких людей.

Я понимаю, что ситуация в стране сложная, идет война, но мир не без добрых людей и пока есть надежда и вера в то, что наша команда из футбольного города не исчезнет с карты Украины.

Я благодарен ребятам. Они просто молодцы. Я очень горд, что работаю с ними и я очень благодарен им за то, что они делают в тех условиях, в которых оказался наш клуб. Сейчас там немножко шутят про премию, а премиальные у нас будут выходные, скорее всего. Других у нас пока нет. Мы верим, что найдутся люди, которые помогут нашему клубу.

Самое главное в футболе - команда. Мне очень не хочется, чтобы такой коллектив, такая команда распалась. Я думаю, что эти ребята смогут найти себе новые команды, но самое главное здесь - мы не должны потерять "Мариуполь". Для меня как жителя этого города будет очень обидно.

Я благодарен ребятам, благодарен болельщикам за то, что они волнуются. Сейчас пришел в раздевалку и уже пишут, поздравляют. Будем верить, что все будет хорошо.

Относительно матча против ЮКСЫ, то ребята за неделю сказали, что хотели бы увидеть хоть что-то, но никто не привез никаких денег. Приняли такое решение, но они поняли, что никому не нужны в данной ситуации и в данный момент. Сейчас ищем сами выход из такого угла, в который попал "Мариуполь".

Пока что мы просто рады, что смогли провести матч. Сейчас будем искать возможности, чтобы провести следующий матч. Будем верить в лучшее. Как бог даст, так и будет", - резюмировал Красноперов.