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Тренер Мариуполя назвал сумму, которую ищет клуб, что сыграть матч с Металлургом

Первая лига
Обновлено

У Мариуполя все плохо в финансовом плане

Тренер Мариуполя назвал сумму, которую ищет клуб, что сыграть матч с Металлургом

ФСК Маріуполь

Новина українською

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов высказался о сложившейся ситуации в клубе. Коуч говорит, что клуб ищет деньги, чтобы сыграть следующий матч с "Металлургом".

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"У нас сейчас нет финансирования. Всем, думаю, известно о том, какая ситуация у "Мариуполя". Мы не сыграли с ЮКСА, игрокам удалось найти 80 тысяч гривен, чтобы провести поединок против "Диназа".

Мы обращаемся к небезразличным людям, помочь нам найти средства, чтобы сыграть против "Металлурга". У нас нет менеджера, должностного лица в клубе, который бы этим занимался. Мы остались сами, это делают игроки и тренеры – мы ищем спонсора, который помог спасти "Мариуполь".

Нам нужна помощь как на ближайший матч, это снова 80 тысяч гривен, так и долгосрочно. Ищем деньги на матч против "Металлурга", чтобы выиграть время на поиск нового инвестора. В такое время команда "Мариуполь" должна сохранить свое существование в Украине", – сказал Красноперов.

Сейчас ФСК Мариуполь занимает шестое место в группе Б Первой лиги с 15 очками после 10 игр.

Следующий матч команда должна провести 26 октября на выезде против МФК Металлург.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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