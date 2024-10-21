Тренер Мариуполя назвал сумму, которую ищет клуб, что сыграть матч с Металлургом

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов высказался о сложившейся ситуации в клубе. Коуч говорит, что клуб ищет деньги, чтобы сыграть следующий матч с "Металлургом".

"У нас сейчас нет финансирования. Всем, думаю, известно о том, какая ситуация у "Мариуполя". Мы не сыграли с ЮКСА, игрокам удалось найти 80 тысяч гривен, чтобы провести поединок против "Диназа".

Мы обращаемся к небезразличным людям, помочь нам найти средства, чтобы сыграть против "Металлурга". У нас нет менеджера, должностного лица в клубе, который бы этим занимался. Мы остались сами, это делают игроки и тренеры – мы ищем спонсора, который помог спасти "Мариуполь".

Нам нужна помощь как на ближайший матч, это снова 80 тысяч гривен, так и долгосрочно. Ищем деньги на матч против "Металлурга", чтобы выиграть время на поиск нового инвестора. В такое время команда "Мариуполь" должна сохранить свое существование в Украине", – сказал Красноперов.