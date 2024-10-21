  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина уволила Кривенцова с поста главного тренера, - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина уволила Кривенцова с поста главного тренера, - СМИ

Первая лига

Старт сезона для команды нельзя назвать впечатляющим

Буковина уволила Кривенцова с поста главного тренера, - СМИ

bukfc.com

Новина українською

Руководство перволиговой "Буковины" отправило в отставку главного тренера команды Валерия Кривенцова, сообщает ТаТоТаке.

Официально подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября, "Буковина" в рамках Первой лиги сыграла на выезде вничью 1:1 с тернопольской "Нивой".

По состоянию на сейчас черновицкая команда делит 3-4 место в группе А Первой лиги.

Напомним, что Кривенцов принял команду в конце прошлого сезона, и на этот сезон руководство ставило перед командой задачу выйти в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Тренер Мариуполя назвал сумму, которую ищет клуб, что сыграть матч с Металлургом
yellow-arrow
Тренер Мариуполя: От нас все отказались. Поигрались на бренде - и в кусты
yellow-arrow
Нива Т рассталась с полузащитником - игрок выступал за клуб 7 лет
Валерий Кривенцов Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости