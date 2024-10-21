Буковина уволила Кривенцова с поста главного тренера, - СМИ

Руководство перволиговой " Буковины " отправило в отставку главного тренера команды Валерия Кривенцова, сообщает ТаТоТаке.

Официально подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября, "Буковина" в рамках Первой лиги сыграла на выезде вничью 1:1 с тернопольской "Нивой".

По состоянию на сейчас черновицкая команда делит 3-4 место в группе А Первой лиги.

Напомним, что Кривенцов принял команду в конце прошлого сезона, и на этот сезон руководство ставило перед командой задачу выйти в УПЛ.