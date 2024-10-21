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Буковина уволила Кривенцова с поста главного тренера, - СМИ
Старт сезона для команды нельзя назвать впечатляющим
bukfc.com
Руководство перволиговой "
Официально подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что в воскресенье, 20 сентября, "Буковина" в рамках Первой лиги сыграла на выезде вничью 1:1 с тернопольской "Нивой".
По состоянию на сейчас черновицкая команда делит 3-4 место в группе А Первой лиги.
Напомним, что Кривенцов принял команду в конце прошлого сезона, и на этот сезон руководство ставило перед командой задачу выйти в УПЛ.
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