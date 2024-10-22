Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник

Накануне в СМИ появилась информация, что "Буковина" приняла решение распрощаться с главным тренером команды Валерием Кривенцовым.

"Желто-черные" официально пока не объявляли об отставке специалиста, но у клуба уже есть главная кандидатура на замену.

По информации "Спортивка", речь идет о Романе Григорчуке, который не так давно покинул азербайджанский "Нефтчи". Ранее Роман Иосифович в одном из интервью выражал желание тренировать в Украине.

Напомним, "Нефтчи" под руководством Григорчук провел 9 игр, в которых пять раз сыграл вничью и 4 раза проиграл. Кривенцов возглавил "Буковину" в мае этого года.

На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги.