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Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник

Первая лига

Известный специалист может вернуться к работе

Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник

фото - ФК Чорноморець

Новина українською

Накануне в СМИ появилась информация, что "Буковина" приняла решение распрощаться с главным тренером команды Валерием Кривенцовым.

"Желто-черные" официально пока не объявляли об отставке специалиста, но у клуба уже есть главная кандидатура на замену.

По информации "Спортивка", речь идет о Романе Григорчуке, который не так давно покинул азербайджанский "Нефтчи". Ранее Роман Иосифович в одном из интервью выражал желание тренировать в Украине.

Напомним, "Нефтчи" под руководством Григорчук провел 9 игр, в которых пять раз сыграл вничью и 4 раза проиграл. Кривенцов возглавил "Буковину" в мае этого года.

На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги.

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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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килия12 (Одесса)
22.10.2024 в 10:24
сбудется наконец мечта спэца по невдачам-лига чемпионов!вот там ему и место!
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Комментарии 1
килия12 (Одесса)
22.10.2024 в 10:24
сбудется наконец мечта спэца по невдачам-лига чемпионов!вот там ему и место!
Ответить
0
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