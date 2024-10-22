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Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
Известный специалист может вернуться к работе
фото - ФК Чорноморець
Накануне в СМИ появилась информация, что "Буковина" приняла решение распрощаться с главным тренером команды Валерием Кривенцовым.
"Желто-черные" официально пока не объявляли об отставке специалиста, но у клуба уже есть главная кандидатура на замену.
По информации "Спортивка", речь идет о Романе Григорчуке, который не так давно покинул азербайджанский "Нефтчи". Ранее Роман Иосифович в одном из интервью выражал желание тренировать в Украине.
Напомним, "Нефтчи" под руководством Григорчук провел 9 игр, в которых пять раз сыграл вничью и 4 раза проиграл. Кривенцов возглавил "Буковину" в мае этого года.
На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги.
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