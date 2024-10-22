В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком

Президент "Буковины" Андрей Сафроняк рассказал, действительно ли клуб уволил с должности главного тренера Валерия Кривенцова и рассматривает ему на замену Романа Григорчука.

- Андрей Петрович, вы сможете подтвердить или опровергнуть инсайдерскую информацию, что "Буковина" уволила Кривенцова. Это правда?

- Мы еще не давали официальную информацию.

- А когда будет официальная информация?

- Когда будет принято окончательное решение.

- То есть руководство клуба еще не приняло окончательное решение об увольнении Кривенцова?

- Нет, окончательного решения еще нет.

- Насколько я понял, Кривенцов еще в клубе?

- Да. Пока что это наши рабочие процессы.

- Также "Спортивка" написала, что "Буковина" рассматривает кандидатуру Григорчука. Вы ведете переговоры с Романом Иосифовичем?

- Нет, это неправда, - сказал Сафроняк изданию Український футбол.