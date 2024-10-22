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В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
Президент черновицкого клуба рассказал, правда ли это
Фото: ФК Буковина
Президент "Буковины" Андрей Сафроняк рассказал, действительно ли клуб уволил с должности главного тренера Валерия Кривенцова и рассматривает ему на замену Романа Григорчука.
- Андрей Петрович, вы сможете подтвердить или опровергнуть инсайдерскую информацию, что "Буковина" уволила Кривенцова. Это правда?
- Мы еще не давали официальную информацию.
- А когда будет официальная информация?
- Когда будет принято окончательное решение.
- То есть руководство клуба еще не приняло окончательное решение об увольнении Кривенцова?
- Нет, окончательного решения еще нет.
- Насколько я понял, Кривенцов еще в клубе?
- Да. Пока что это наши рабочие процессы.
- Также "Спортивка" написала, что "Буковина" рассматривает кандидатуру Григорчука. Вы ведете переговоры с Романом Иосифовичем?
- Нет, это неправда, - сказал Сафроняк изданию Український футбол.
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