Официально. Кривенцов отстранен от должности главного тренера Буковины

Украинский специалист Валерий Кривенцов отстранен от должности главного тренера "Буковины", сообщает клубная пресс-служба.

Наблюдательный совет черновицкого клуба принял решение отстранить наставника "желто-черных" от выполнения своих обязанностей.

К заключительным матчам в летне-осенней части сезона команду будет готовить спортивный директор "Буковины" Григорий Чурилов, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.

Напомним, что Кривенцов принял команду в конце прошлого сезона, и на этот сезон руководство ставило перед командой задачу выйти в УПЛ. По состоянию на сейчас команда делит 3-4 место в группе А Первой лиги.