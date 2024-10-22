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Официально. Кривенцов отстранен от должности главного тренера Буковины

Первая лига

Тренер покинул черновицкий клуб

Официально. Кривенцов отстранен от должности главного тренера Буковины

Фото - Буковина

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Украинский специалист Валерий Кривенцов отстранен от должности главного тренера "Буковины", сообщает клубная пресс-служба.

Наблюдательный совет черновицкого клуба принял решение отстранить наставника "желто-черных" от выполнения своих обязанностей.

К заключительным матчам в летне-осенней части сезона команду будет готовить спортивный директор "Буковины" Григорий Чурилов, который временно будет исполнять обязанности главного тренера.

Напомним, что Кривенцов принял команду в конце прошлого сезона, и на этот сезон руководство ставило перед командой задачу выйти в УПЛ. По состоянию на сейчас команда делит 3-4 место в группе А Первой лиги.

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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