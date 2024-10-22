Подолье продолжает переговоры с потенциальным новым тренером

Футболисты перволигового "Подолья" возобновили тренировочный процесс после отставки руководителя Виталия Костышина.

Как сообщает Sport.ua, подолян к очередному поединку в Первой лиге – с "Прикарпатьем", который состоится 27 октября, будет готовить ассистент Костышина – Александр Жданов.

Кто будет возглавлять "Подолье" на полноценной основе решится в ближайшие дни. С потенциальными претендентами, в том числе с Сергеем Ковальцом, ведутся переговоры.

Сейчас "Подолье" занимает 7-е место в группе А, набрав семь очков.