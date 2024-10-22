Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подолье продолжает переговоры с потенциальным новым тренером
Переговоры с Ковальцем продолжаются
Фото: ФК Поділля
Футболисты перволигового "Подолья" возобновили тренировочный процесс после отставки руководителя Виталия Костышина.
Как сообщает Sport.ua, подолян к очередному поединку в Первой лиге – с "Прикарпатьем", который состоится 27 октября, будет готовить ассистент Костышина – Александр Жданов.
Кто будет возглавлять "Подолье" на полноценной основе решится в ближайшие дни. С потенциальными претендентами, в том числе с Сергеем Ковальцом, ведутся переговоры.
Сейчас "Подолье" занимает 7-е место в группе А, набрав семь очков.
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Ударный Ванат, дуэт Шапаренко-Бражко, дубль Путри и результативные центрбеки. Символическая сборная 10-го тура УПЛ
- Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО