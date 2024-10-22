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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко

Первая лига

Новый выпуск программы ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 21.10.2024.

Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • Первая лига: лидеры теряют очки, "Минай" и "Металлист 1925" этим сразу пользуются;
  • "Прикарпатье" и "Мариуполь" неожиданно победили;
  • Вторая лига: "Скала 1911" возвращается в игру, и снова восхищаемся юношами "Александрии".

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Иван Кривошеенко ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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