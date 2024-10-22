Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко
Новый выпуск программы ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 21.10.2024.
Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- Первая лига: лидеры теряют очки, "Минай" и "Металлист 1925" этим сразу пользуются;
- "Прикарпатье" и "Мариуполь" неожиданно победили;
- Вторая лига: "Скала 1911" возвращается в игру, и снова восхищаемся юношами "Александрии".
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