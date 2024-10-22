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Бывший защитник Полесья досрочно покинул клуб Первой лиги
Футболист остался без команды
Фото: ФК Кудрівка
"Кудровка" прекратила сотрудничество с защитником Ильей Чередниченко, сообщает клубная пресс-служба.
Причины расторжения контракта с футболистом не разглашаются. Согласно данным Transfermarkt, его трудовой договор с перволиговым клубом был рассчитан до 30 июня 2026 года.
29-летний Чередниченко присоединился к команде 10 июля 2024 года. За это время он провел 9 матчей (7 в чемпионате и 2 в Кубке Украины).
В Укране Чередниченко известен по выступлениям за "Авангард Бзов", "Горняк-Спорт", "Полесье" и ПФК "Звягель". За рубежом он успел поиграть за чешскую "Дуклу-Б" (Пр), словацкие "Новое Замки", "Слован" (ДШ), "Середь", "Спартак" (Т), "Спартак II "(Т) и "Нитру".
Сейчас "Кудровка" занимает 3-е место в группе В, набрав 19 очков.
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