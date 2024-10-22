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Бывший защитник Полесья досрочно покинул клуб Первой лиги

Первая лига

Футболист остался без команды

Бывший защитник Полесья досрочно покинул клуб Первой лиги

Фото: ФК Кудрівка

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"Кудровка" прекратила сотрудничество с защитником Ильей Чередниченко, сообщает клубная пресс-служба.

Причины расторжения контракта с футболистом не разглашаются. Согласно данным Transfermarkt, его трудовой договор с перволиговым клубом был рассчитан до 30 июня 2026 года.

29-летний Чередниченко присоединился к команде 10 июля 2024 года. За это время он провел 9 матчей (7 в чемпионате и 2 в Кубке Украины).

В Укране Чередниченко известен по выступлениям за "Авангард Бзов", "Горняк-Спорт", "Полесье" и ПФК "Звягель". За рубежом он успел поиграть за чешскую "Дуклу-Б" (Пр), словацкие "Новое Замки", "Слован" (ДШ), "Середь", "Спартак" (Т), "Спартак II "(Т) и "Нитру".

Сейчас "Кудровка" занимает 3-е место в группе В, набрав 19 очков.

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Илья Чередниченко ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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