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Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину

Первая лига

Украинский тренер не ведет переговоры с клубом Первой лиги

Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину

Фото: Чорноморець

Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал слухи о своем назначении в "Буковину" на должность главного тренера после отстранения Валерия Кривенцова.

"Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства", - сказал Роман Иосифович.

Ранее президент "Буковины" Андрей Сафроняк возразил, что клуб ведет переговоры с Григорчуком.

Напомним, последним местом работы Григорчука был азербайджанский "Нефтчи".

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Алина Ерофеева
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