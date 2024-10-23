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Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину
Украинский тренер не ведет переговоры с клубом Первой лиги
Фото: Чорноморець
Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал слухи о своем назначении в "Буковину" на должность главного тренера после отстранения Валерия Кривенцова.
"Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства", - сказал Роман Иосифович.
Ранее президент "Буковины" Андрей Сафроняк возразил, что клуб ведет переговоры с Григорчуком.
Напомним, последним местом работы Григорчука был азербайджанский "Нефтчи".
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Источник:Футбол 2.0
Опубликовал: Алина Ерофеева
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