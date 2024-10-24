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Встреча лидеров группы Б в Киеве. Что смотреть в пятницу в Первые лиги
Начинается очередной тур
Фото: СК Полтава
Уже завтра тремя матчами в группе Б стартует четырнадцатый тур Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний.
Группа Б
"Виктория" - "Полтава"
25.10.2024. 12:00. Киев. НТК "им. Банникова"
Из-за ситуации в Сумах "Виктория" свой номинально домашний матч будет играть в Киеве. Это будет один из самых интригующих матчей тура. "Полтава" три матча подряд выиграть не может: две ничьи и поражение. В прошлом туре подопечные Сысенко выигрывали 2:0 у "Металлурга", но отдали инициативу сопернику и потеряли преимущество – 2:2. Однако пока "Полтава" продолжает лидировать. А вот "Виктория" наконец-то почувствовала вкус побед. Коллектив из Сум выиграл два матча подряд и поднялся на второе место. Обращаем внимание, что "Виктория" четыре тура не пропускает. В случае победы сумчане смогут догнать "Полтаву".
"Кремень" - "Кудровка"
25.10.2024. 13:00. "Юность". Горишние Плавни
"Кремень" прошлый тур пропускал. Пошла ли эта пауза на пользу последней группы? Сложно сказать, но пока что все выглядит плачевно для коллектива из Кременчуга. В последний раз "Кремень" набирал очки месяц назад, когда на выезде переиграл "Диназ". "Кудровка" в прошлом туре прервала свою беспроигрышную серию. Коллектив из Черниговской области впервые проиграл под руководством Баранова. В матче против "Виктории" у футболистов "Кудровки" не было шансов. Однако "Кудровка" продолжает находиться в топ-3 и всего на три очка отстает от лидера. Игра первого круга завершилась победой "Кудровки" – 2:1.
"Металлург" - "Мариуполь"
25.10.2024. 12:30. "Славутич Арена". Запорожье
Пока неизвестно состоится ли этот матч из-за финансовых проблем "Мариуполя". По словам главного тренера Олега Красноперова, они ищут 80 тысяч гривен, чтобы сыграть в Запорожье. Однако, по последней информации, игра все же должна состояться. Даже, несмотря на столь существенные финансовые проблемы, приазовцы в прошлом туре смогли разгромить "Диназ" - 3:0. Футболисты "Мариуполя" продемонстрировали профессионализм. "Металлург" тоже смог порадовать болельщиков. Запорожцы с 0:2 отыгрались у "Полтавы". К игре команды есть немало вопросов, но характер подопечные Близнюка продемонстрировали.
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