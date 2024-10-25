Все внимание на Черновцы. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу двумя матчами продолжится четырнадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Черновцах и Демидове.

Группа А

"Буковина" - "Эпицентр"

26.10.2024. 13:00. "Буковина". Черновцы

Третья команда группы А будет принимать вторую. Соперники имеют по 16 очков, поэтому важность этого противостояния сложно переоценить. "Буковина" четыре тура подряд не выигрывает: три ничьих и поражение. Такие результаты не удовлетворяют руководство клуба, которое решило уволить Валерия Кривенцова. К завершающим матчам в летне-осенней части сезона команду будет готовить спортивный директор "Буковины" Григорий Чурилов, который будет временно работать главным тренером. "Эпицентр" две предыдущие игры завершил вничью 1:1. В прошлом туре подопечные Нагорняка не смогли победить "Металлист". В этом противостоянии футболисты "Эпицентра" владели инициативой, но дожать соперника так и не удалось. Игра первого круга между этими соперниками завершилась победой подопечных Нагорняка – 2:0.

Группа Б

"Диназ" - "Металлист 1925"

26.10.2024. 14:00. "Диназ". Демидов

В прошлом туре вышгородцы разочаровали собственных болельщиков. "Диназ" без шансов уступил кризисному "Мариуполю" - 0:3. В этом матче у подопечных Рябоконя вообще ничего не получалось в атаке, к тому же на своей половине поля немало ошибались. После победы над "Полтавой" от вышгородцев все же ожидали большего. "Металлист 1925" постепенно прогрессирует. Подопечные Патрика ван Леувена неделю назад обыграли ЮКСА – 2:0. Это была вторая победа харьковчан подряд. "Металлист 1925" не пропускает 180 минут и это добавляет оптимизма болельщикам команды. Игра первого круга завершилась вничью 2:2, но в этот раз ожидаем, что харьковчане все же смогут набрать три очка.