Василий Кравец: Хотим прославить Харьков и вернуться в УПЛ

Защитник "Металлиста 1925" Василий Кравец поделился впечатлениями от победы над "ЮКСА" (2:0), а также отметил прогресс команды.

– С максимальным настроем подходили к игре, тщательно разбирали соперника. Знали сильные и слабые стороны "ЮКСА", играя уже с этой командой. Физически, тактически и ментально были готовы. На мой взгляд, нашей команде пошел в пользу пропуск тура, ведь получили дополнительный день отдыха.

– Ваша команда активно начала встречу, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. В чем, по вашему мнению, причина не слишком высокой эффективности игры в атаке?

– Главное, что нашей команде удается создавать моменты. Безусловно, с реализацией есть проблемы, но мы работаем над этим. Если будут моменты, то голы придут. Мы сейчас создаем ряд моментов и начали забивать. Получаем уверенность в собственных силах.

– В начале второго тайма вы своим сильным ударом буквально прошили голкипера и открыли счет. Поделитесь своими эмоциями от дебютного в нынешнем чемпионате гола?

– Счастлив, что смог забить, но на первом месте всегда результаты команды. Буду стараться приносить еще больше пользы команде. Никогда не праздную голы, но мне приятно. Больше радости получаю от результативной передачи. Главное, чтобы наша команда побеждала.

– Насколько проще игралось команде по счету? Понимали, что при такой игре необходимо увеличивать свое преимущество?

– Мы продолжали играть, как будто на табло 0:0. Понимали, что "ЮКСА" станет играть активнее, поэтому необходимо было увеличить свое преимущество. Никогда не нужно останавливаться на достигнутом, когда преимущество минимальное.

– Это была вторая подряд победа "Металлиста 1925", да еще без пропущенных мячей. В чем, в первую очередь, добавила ваша команда?

– Стали лучше понимать друг друга в защите. К тому же Варакута в последних матчах нас выручает и играет уверенно. В защите стали играть проще и это приносит свои плоды. Не нужно ничего придумывать и рисковать, ведь можно получить существенные проблемы.

– Безусловно, для "Металлиста 1925" прежде всего важно завершить 2024 год в топ-4. В психологическом плане ответственность за результат дополнительно давит?

– Нас это дополнительно мотивирует, ведь хотим прежде себе доказать, что способны регулярно побеждать. Мы ставим своей целью вернуться в УПЛ.

– Харьков сейчас страдает от российских ракет. Что можете сказать всем жителям этого славного города?

– Хочу прежде всего поблагодарить всех ультрас "Металлиста 1925", которые сейчас защищают Украину на фронте. Также благодарю всех жителей Харькова, которые в такое непростое время остались в родном городе. Мы всегда играем за клуб и город. Хотим прославить Харьков и вернуться в УПЛ, - рассказал Кравец в интервью SportArena.