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Красноперов: ФСК Мариуполь должен быть спасен. Обращаюсь к клубам УПЛ
Мариупольский клуб ищет финансы на выездную игру с "Металлургом"
Фото: ФСК Маріуполь
Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов рассказал о том, что сейчас происходит с клубом, и о путях выхода из кризиса.
- Нас просто бросили. На проведение матча с "Диназом" (20 октября, 3:0 - прим.) ребята сами нашли деньги - у друзей, у знакомых, которые профинансировали все бескорыстно. Организация одного поединка в первой лиге стоит 80-100 тысяч гривен. Сейчас ищем финансы на выездную игру с "Металлургом" в Запорожье, ищем своими силами. Хорошо, что удалось найти локацию для тренировки - на хорошем поле.
- Какая ситуация с зарплатой?
- На данный момент задолженность по зарплате составляет четыре месяца. Радует, как команда реагирует на эти трудности. После того, как мы обыграли "Диназ", собрались всем коллективом, пообщались. Важно, что в "Мариуполе" есть настоящий коллектив, крепкая по духу команда. Но, к сожалению, у нас нет спонсоров. Мы понимаем, что в условиях войны трудно что-то требовать, и непросто делать любое дело, но я считаю, что "Мариуполь" должен быть спасен, потому что это, действительно, - символ сопротивления города-героя российским захватчикам.
Мариуполь всегда был футбольным городом, и этот статус нужно сохранить. Мы, со своей стороны, - тренеры и футболисты, готовы сейчас тренироваться и играть бесплатно.
- Как на все это реагирует руководство ПФЛ?
- Президент ПФЛ Александр Каденко зашел к нам, поговорил с командой и со мной, сказал, что готовы помочь, однако, пока непонятно, как и когда это произойдет. Времени на решение проблемы мало - осталось четыре дня до матча с запорожским "Металлургом".
- Что еще можно сделать для спасения "Мариуполя"?
- Мне сейчас хочется буквально прокричать "SOS!". И, что важно, - обратиться с просьбой о помощи к клубам УПЛ, владельцы которых искренне любят футбол. Их помощь не только спасет "Мариуполь", но и станет ярким примером нашей - украинской солидарности и патриотизма!
- Каким в этой тяжелой ситуации вы видите будущее ФСК "Мариуполь"?
- До зимнего перерыва нам осталось сыграть шесть матчей. Надо найти деньги на их проведение, чтобы победил спортивный принцип. В дальнейшем мы будем активно искать пути выхода из кризиса. Поэтому, снова буквально прокричу: "Спасите "Мариуполь"!
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