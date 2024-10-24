Красноперов: ФСК Мариуполь должен быть спасен. Обращаюсь к клубам УПЛ

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов рассказал о том, что сейчас происходит с клубом, и о путях выхода из кризиса.

- Нас просто бросили. На проведение матча с "Диназом" (20 октября, 3:0 - прим.) ребята сами нашли деньги - у друзей, у знакомых, которые профинансировали все бескорыстно. Организация одного поединка в первой лиге стоит 80-100 тысяч гривен. Сейчас ищем финансы на выездную игру с "Металлургом" в Запорожье, ищем своими силами. Хорошо, что удалось найти локацию для тренировки - на хорошем поле.

- Какая ситуация с зарплатой?

- На данный момент задолженность по зарплате составляет четыре месяца. Радует, как команда реагирует на эти трудности. После того, как мы обыграли "Диназ", собрались всем коллективом, пообщались. Важно, что в "Мариуполе" есть настоящий коллектив, крепкая по духу команда. Но, к сожалению, у нас нет спонсоров. Мы понимаем, что в условиях войны трудно что-то требовать, и непросто делать любое дело, но я считаю, что "Мариуполь" должен быть спасен, потому что это, действительно, - символ сопротивления города-героя российским захватчикам.

Мариуполь всегда был футбольным городом, и этот статус нужно сохранить. Мы, со своей стороны, - тренеры и футболисты, готовы сейчас тренироваться и играть бесплатно.

- Как на все это реагирует руководство ПФЛ?

- Президент ПФЛ Александр Каденко зашел к нам, поговорил с командой и со мной, сказал, что готовы помочь, однако, пока непонятно, как и когда это произойдет. Времени на решение проблемы мало - осталось четыре дня до матча с запорожским "Металлургом".

- Что еще можно сделать для спасения "Мариуполя"?

- Мне сейчас хочется буквально прокричать "SOS!". И, что важно, - обратиться с просьбой о помощи к клубам УПЛ, владельцы которых искренне любят футбол. Их помощь не только спасет "Мариуполь", но и станет ярким примером нашей - украинской солидарности и патриотизма!

- Каким в этой тяжелой ситуации вы видите будущее ФСК "Мариуполь"?

- До зимнего перерыва нам осталось сыграть шесть матчей. Надо найти деньги на их проведение, чтобы победил спортивный принцип. В дальнейшем мы будем активно искать пути выхода из кризиса. Поэтому, снова буквально прокричу: "Спасите "Мариуполь"!