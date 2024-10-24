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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
Обновлено

Начинается очередной тур

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Вікторія

Новина українською

Сегодня сыграют три матча четырнадцатого тура Первой лиги в группе Б. Наиболее ожидаемой будет игра в Киеве, где встретятся вторая и первая команды группы. Полтавчане в последних турах потеряли ряд очков и теперь у "Виктории" есть возможность догнать лидера. Однако для этого следует побеждать.

Непростое испытание ожидает "Кремень", который будет принимать "Кудровку". В прошлом туре "Кудровка" впервые под руководством Баранова проиграла, поэтому постарается реабилитироваться за эту неудачу.

12:00. "Полтава" - "Виктория"

12:30. "Металлург" - "Мариуполь"

13:00. "Кремень" - "Кудровка"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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