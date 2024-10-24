Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют три матча четырнадцатого тура Первой лиги в группе Б. Наиболее ожидаемой будет игра в Киеве, где встретятся вторая и первая команды группы. Полтавчане в последних турах потеряли ряд очков и теперь у "Виктории" есть возможность догнать лидера. Однако для этого следует побеждать.

Непростое испытание ожидает "Кремень", который будет принимать "Кудровку". В прошлом туре "Кудровка" впервые под руководством Баранова проиграла, поэтому постарается реабилитироваться за эту неудачу.

12:00. "Полтава" - "Виктория"

12:30. "Металлург" - "Мариуполь"

13:00. "Кремень" - "Кудровка"