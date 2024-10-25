Защитник Металлиста: Мы доказали, что готовы выйти в чемпионскую группу. Почему бы нам не побороться за выход в УПЛ?

В интервью клубному медиадепартаменту "желто-синих" Габриель Гомес рассказал о прогрессе коллектива.

"Я несколько раз играл на позиции левого защитника, но это не было регулярно. Несмотря на то, что я номинально центральный защитник, я могу помочь команде, играя слева. Я действую больше на оборону, и это дает полузащитникам больше свободы в атаке. Но самое главное — помогать "Металлисту" выигрывать матчи и достигать поставленных целей, независимо от того, на какой позиции я играю.

Молодые футболисты стали более зрелыми. Старшие игроки отличаются скромностью и всегда помогают своим опытом. Также следует сказать, что у нас прекрасный коллектив, мы давно стали настоящей семьей. Это имеет огромное значение в футболе".