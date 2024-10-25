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Эпицентр подписал бывшего футболиста Минии и Миная
У команды очередное пополнение
Фото - Епіцентр
"Эпицентр" заключил соглашение с 21-летним нападающим Иваном Демиденко. Новичок будет выступать под номером 19.
Форвард родился 11 июня 2003 года. Первые шаги делал в футбольной академии киевского "Динамо" и столичной ДЮСШ-15. В профессиональном футболе дебютировал в составе молодежной команды донецкого "Олимпика" в сезоне 2020/21. Играл и за юношескую команду "Днепра-1".
В 2022 году Иван выступал за литовскую "Минию", а в 2023-м – за греческий "Астерас". В июне 2023 года стал игроком ФК "Минай". В нынешнем сезоне Демиденко выходил трижды в составе коллектива из Закарпатской области.
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