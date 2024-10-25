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Харьковский предприниматель вошел в наблюдательный совет Металлиста 1925

Первая лига
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У бизнесмена широкое поле деятельности

Харьковский предприниматель вошел в наблюдательный совет Металлиста 1925

Фото - Металіст 1925

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ООО "ФК "Металлист 1925" Харьков" провело общее собрание участников, по результатам которого произошло изменение в составе Наблюдательного совета общества. В его состав вошел 34-летний предприниматель из Харькова Денис Ковтун.

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Он возглавляет правление холдинга World Wide Solutions and Strategic Development, занимающегося криптовалютами, кибербезопасностью, интернет-геймингом, IT-разработками, бизнесом по управлению финансами, инвестициями в образование и другими направлениями.

У Дениса Ковтуна два высших образования в Украине: ХНУ имени Каразина и НТУ "ХПИ". Также окончил UK Сollege of Business Dubai, свободно владеет английским языком, общается на испанском и французском.

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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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