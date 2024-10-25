Первая лига. Виктория – Полтава 1:2. Полтавчане вырывают победу

В Киеве в матче четырнадцатого тура Первой лиги "Виктория" принимала "Полтаву". Это было противостояние первой и второй команды группы Б. Сумская команда не пропускала голов в Первой лиге в течение рекордных для клуба 447-минут. В случае победы подопечные Бессмертного имели возможность догнать "Полтаву". Подопечные Владимира Сысенко в предыдущих трех турах набрали всего два очка.

Уже в дебюте встречи номинальные хозяева открыли счет. Паламар отдал в штрафную на Чеглова, который обыграл защитника и пробил в дальний угол - 1:0. В середине первого тайма мог забивать Шарай, но он не смог попасть в дальний верхний угол. У полтавчан ощущались существенные проблемы с конструктивом, но в конце тайма им удалось сравнять счет. После передачи Марусича в угол ворот пробил Дмитрий Плахтырь – 1:1. Таким образом, "сухая" серия "Виктории" завершается.

После перерыва активнее стали играть полтавчане. Безусловно, забитый мяч придал им уверенности. К сожалению, в завершении атак у обеих команд ощущались проблемы. Никто не хотел рисковать, понимая цену ошибки. На 86-й минуте за фол против Вивдича арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Щербак – 1:2. Важные три очка для лидера группы Б.

Первая лига. Четырнадцатый тур. Группа Б

"Виктория" - "Полтава" 1:2

Голы: Чеглов (3) - Плахтырь (35), Щербак (87, пен)

"Виктория": Литвиненко – Корохов, Сасовский, Новотрясов, Ульянов, Бойко, Паламар, Шарай, Машталир, Чеглов, Евпак

"Полтава": Восконян – Бужин, Ходуля, Мисюра, Галенко, Даниленко, Плахтырь, Одарюк, Щербак, Перебора, Марусич