Первая лига. Металлург – Мариуполь 1:0. Вторая в сезоне победа запорожцев

"Металлург" в прошлом туре в гостях сумел отобрать два очка у лидера группы "Полтавы". Запорожцы смогли отыграться с 0:2.ФСК "Мариуполь" в предыдущей игре разгромил "Диназ", но остался на шестом месте. У клуба большие финансовые проблемы, но футболисты проявляют профессионализм.

Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 23-й минуте. После передачи пятой Фальковского пробивал Близнюк и мяч с рикошетом от ноги защитника "Мариуполя" залетел в ворота – 1:0. Гости так и не смогли отыграться до перерыва.

Во второй половине встречи первым номером играли гости, но стоит отдать должное качественно обороняющимся запорожцам. По счету уверенно играли подопечные Близнюка. Также стоит отметить надежную игру Байды. После стандарта мог приносить ничью "Мариуполю" Терехов, но он не попал в створ ворот. В итоге вторая в сезоне победа "Металлурга".

Первая лига. Группа Б. Четырнадцатый тур

"Металлург" - "Мариуполь" 1:0

Голы: Близнюк (23)

"Металлург": Байда - Товкач, Костюченко, Полевой, Козлов, Алибеков, Фальковский, Близнюк, Близниченко, Бандурин, Борисенко

"Мариуполь": Якубенко – Малаки, Терехов, Жовтенко, Харжевский, Мельниченко, Задоя, Пуды, Савин, Пентелейчук, И. Зубков