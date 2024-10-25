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Первая лига. Кремень – Кудровка 0:3. Разгромная победа в меньшинстве
Подопечные Баранова поднимаются на второе место
Фото: ФК Кудрівка
"Кремень" в прошлом туре согласно календарю чемпионата не играл. Подопечные Игоря Климовского в предыдущих двух матчах потерпели два больших поражения и замыкают турнирную таблицу. "Кудровка" неделю назад впервые под руководством Баранова проиграла. Игра проходила на стадионе "Юность" в Горишних Плавнях.
К сожалению, в первой половине встречи команды не порадовали зрителей большим количеством моментов. Номинальных хозяев счет устраивал, а вот от подопечных Баранова все же ждали большего. В заключительной трети поля футболистам "Кудровки" не хватало конструктива. Однако на 40-й минуте гости все же смогли забить. Тепляков мастерски перебросил Оксененко – 0:1. Как оказалось, в первом тайме это было не все. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве. Подвел свою команду Тузенко. На 45+2 минуте даже в меньшинстве подопечные Баранова смогли увеличить свое преимущество. Отличился нападающий Алексей Литовченко – 0:2.
До разгромного в начале второго тайма счет довел Мамросенко – 0:3. Победа позволила "Кудровке" подняться на второе место. "Кремень" остается последним.
Первая лига. Группа Б. Четырнадцатый тур
"Кремень" - "Кудровка" 0:3
Голы: Тепляков (40), Литовченко (45+2), Мамросенко (46)
Удаление: Тузенко (42)
"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Панчишин, Савицкий, Прокопчук, Молько, Трофимюк
"Кудровка": Яшков – Мачелюк, Мамросенко, Васько, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Тузенко, Тепляков, Литовченко
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