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Буковина - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
В Черновцах сыграют самый ожидаемый матч четырнадцатого тура в группе А. Местная "Буковина" будет принимать "Эпицентр". После прошлого тура руководство "Буковины" решило уволить Валерия Кривенцова. В качестве и.о.главного тренера до завершения этой части сезона с командой будет работать Григорий Чурилов.
Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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