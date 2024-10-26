Буковина - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Черновцах сыграют самый ожидаемый матч четырнадцатого тура в группе А. Местная "Буковина" будет принимать "Эпицентр". После прошлого тура руководство "Буковины" решило уволить Валерия Кривенцова. В качестве и.о.главного тренера до завершения этой части сезона с командой будет работать Григорий Чурилов.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.