  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Диназ – Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диназ – Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ – Металлист 1925: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ – Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" в конце этой части сезона начал наконец-то побеждать. Подопечные Патрика ван Леувена два матча подряд выиграли и не пропускали. Однако пока так и не удалось подняться в топ-4. "Диназ" в прошлом туре разгромно уступил "Мариуполю" - 0:3. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Буковина - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Близнюк: Хочется, чтобы Металлург возродился. Каждый день мы что-то внедряем. Нет такого, что отработали и разошлись по домам
yellow-arrow
Тренер Металлиста 1925: У нас хорошее настроение перед матчем против Диназа
Диназ (Вышгород) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости