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Диназ – Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ – Металлист 1925: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" в конце этой части сезона начал наконец-то побеждать. Подопечные Патрика ван Леувена два матча подряд выиграли и не пропускали. Однако пока так и не удалось подняться в топ-4. "Диназ" в прошлом туре разгромно уступил "Мариуполю" - 0:3. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью.
Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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