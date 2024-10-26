Диназ – Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Металлист 1925" в конце этой части сезона начал наконец-то побеждать. Подопечные Патрика ван Леувена два матча подряд выиграли и не пропускали. Однако пока так и не удалось подняться в топ-4. "Диназ" в прошлом туре разгромно уступил "Мариуполю" - 0:3. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью.

Поединок начнется в 13.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.