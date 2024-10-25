  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Металлиста 1925: У нас хорошее настроение перед матчем против Диназа
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Металлиста 1925: У нас хорошее настроение перед матчем против Диназа

Первая лига

Команда настроена оптимистично

Тренер Металлиста 1925: У нас хорошее настроение перед матчем против Диназа

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен высказался о предстоящем матче против "Диназа", который состоится 26 октября в рамках 14-го тура Первой лиги.

- Как настроение в команде после двух подряд побед?

- Я думаю, что у команды сейчас хорошее настроение. Не могу сказать другого. На самом деле, я не вижу разницы по сравнению с прошлыми неделями. Команда всегда хорошо работала и сейчас мы так продолжаем.

- То что команда не просто победила дважды, а еще и не пропускала в этих матчах, добавляет уверенности?

- Я думаю, что матчи без пропущенных голов, обязательно добавляют уверенности команде. И 100% это положительно влияет на голкиперов, которые всегда стремятся достигать таких результатов.

- Расскажите, пожалуйста, как прошла подготовка к "Диназу", на что в первую очередь обращали внимание футболистов?

- Перед матчами, какой бы соперник ни был, мы всегда обращаем внимание футболистов на то, как они должны играть в защите, как они должны играть в атаке. Перед "Диназом", как и перед каждым другим соперником, у нас есть несколько дней на подготовку и делаем так, чтобы команда была готова к матчу.

- "Диназ" среди аутсайдеров лиги, но, в то же время, в первом круге не удалось их победить. Как футболисты настраиваются на эту игру?

- Все наши игроки будут готовы к матчу против "Диназа". Мы надеемся, что команда сможет получить достойный результат, а наши болельщики увидят хорошую игру.

По теме
yellow-arrow
Все внимание на Черновцы. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Кремень – Кудровка 0:3. Разгромная победа в меньшинстве
yellow-arrow
Первая лига. Металлург – Мариуполь 1:0. Вторая в сезоне победа запорожцев
Диназ (Вышгород) Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Мetalist 1925
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости