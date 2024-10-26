Близнюк: Хочется, чтобы Металлург возродился. Каждый день мы что-то внедряем. Нет такого, что отработали и разошлись по домам

Главный тренер "Металлурга" Илья Близнюк в интервью клубной пресс-службе рассказал о первых впечатлениях от работы с командой.

“Нам нужно много работать над всеми имеющимися в футболе компонентами, улучшать игровую и тактическую дисциплину. Ряд неудавшихся матчей, которые были у команды, негативно повлияли на психологическое состояние игроков. Мы над этим работаем в тренировочном процессе. Необходимо более качественно завершать голевые моменты. Каждый день мы что-то внедряем, общаемся с ребятами, с тренерским штабом, персоналом клуба. Нет такого, что отработали и разошлись по своим домам. Все время мы на связи: общаемся, анализируем, интересуемся всем, что может беспокоить игроков. Сейчас матчи идут очень плотно, так что каждый день нужно использовать максимально эффективно. Если футболисты будут стремиться побеждать в каждом матче, они будут расти в профессиональном плане”.

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"Большинство футболистов я знал. Понравилось то, что некоторые игроки, особенно возрастные, начали работать с большим энтузиазмом. У каждого есть свои сильные стороны, главное, правильно их использовать. Я доволен, что ребята прониклись нашими идеями. В футболе всё значение имеет – быт, взаимоотношения внутри коллектива. Если говорить о физической готовности, то сейчас мы стараемся максимально комплексно подводить ребят к игре. Времени уже нет, фундамент нужно было закладывать в предсезонной подготовке. Относительно психологии её изменить может только положительный результат. Когда команда побеждает, настроение у всех меняется. Хочется, чтобы "Металлург" возродился, болельщики наконец-то смогли приходить на стадион и поддерживать запорожскую команду непосредственно с трибун", – заявил специалист.

Близнюк возглавил команду 1 октября. Под его руководством коллектив набрал 5 очков в четырех турах. До его назначения футболисты набрали столько же баллов в восьми встречах.