Игра за шесть очков в Ивано-Франковске. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют еще два матча четырнадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний в Тернополе и Ивано-Франковске.

Группа А

"Прикарпатье" - "Подолье"

27.10.2024. 12:00. "Рух". Ивано-Франковск

Противостояние шестой и седьмой команды группы А, которых отделяет всего три очка. Если оба коллектива хотят бороться за топ-4, то они должны побеждать. В прошлом туре "Прикарпатье" наконец-то порадовало своих болельщиков. Подопечные Рыпана на выезде победили "Агробизнес" – 1:0. Сверхважные три очка принес гол с пенальти Василия Француза. "Подолье" дома уступило "Минаю" - 0:1. Коллектив из Хмельницкого не выигрывает четыре тура подряд. После прошлого матча подал в отставку главный тренер команды Виталий Костышин. К матчу в Ивано-Франковске готовил "Подолье" ассистент Костышина – Александр Жданов.

"Нива" - "Минай"

27.10.2024. 14:00."Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

"Нива" под руководством Вирта все еще никак не может выиграть. Возможно, не стоило менять тренера, если нет результата? Коллектив из Тернополя занимает девятое место и с такой игрой не стоит даже говорить о борьбе за топ-4. В прошлом туре подопечные Вирта дома сыграли вничью с "Буковиной" – 1:1. "Минай" выиграл второй матч подряд. Подопечные Любеновича на выезде минимально обыграли "Подолье" – 1:0. К игре команды есть немало вопросов, но результат на табло. У закарпатцев есть реальные шансы побороться за чемпионскую группу, но для этого желательно набирать очки в Тернополе. Игра первого круга завершилась победой "Нивы" – 2:0.