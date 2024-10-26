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Первая лига. Буковина – Эпицентр 1:1. Хозяева спаслись в меньшинстве
Центральная игра тура
Фото: ФСК Буковина
Поединок второй и третьей команд группы, в которых еще одинаковое количество очков. После ничьей в матче с "Нивой" руководство "Буковины" приняло решение прекратить сотрудничество с Валерием Кривенцовым. К этому туру команду готовил Григорий Чурилов. Это был 60-й матч Сергея Нагорняка в качестве тренера в Первой лиге.
В начале встречи больше контролировали мяч хозяева, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. Никто из соперников не хотел рисковать, ведь цена ошибки была слишком высока. Было достаточно необычно видеть "Эпицентр", который полностью отдал инициативу. На 28-й минуте должны были открывать счет хозяева, но мяч после удара Глущука попал в штангу. В конце тайма не реализовал выход один на один Гончарук. Нападающий "Буковины" пробил прямо в голкипера.
Сразу после перерыва хозяева остались в меньшинстве. Гирный помешал голкиперу ввести мяч в игру и заслуженно получил вторую желтую. Подвел свою команду Максим. Почти сразу гости забили. Миронюк прострелил, а Шинкаренко срезал мяч в свои ворота – 0:1. Что Дмитрий хотел сделать в этом эпизоде непонятно.
Сравнить счет хозяева смогли благодаря стандарту. После подачи с углового отличился Безуглый – 1:1. В итоге игра так и завершилась вничью.
Первая лига. Группа А. Четырнадцатый тур
"Буковина" - "Эпицентр" 1:1
Голы: Безуглый (67) - Шинкаренко (49, автогол)
Удаление: Гирный (48)
"Буковина": Каневцев - Безуглый, Бодня, Гирный, Глущук, Гончарук, Кольцов, Лопыренок, Морговский, Рудавский, Шинкаренко
"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Танчик, Липовуз, Миронюк, Беженар, Бендера, С. Кристин, Кравчук
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