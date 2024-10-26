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Первая лига. Диназ – Металлист 1925 0:2. Харьковчане поднимаются на третье место
Третья подряд победа
Фото: ФК Металіст 1925
"Диназ" в прошлом туре потерпел разгромное поражение на поле "Мариуполя" и остался на седьмом месте. Харьковчане выиграли два матча подряд и не пропускали голов. Победа в Демидове могла позволить подняться "Металлисту 1925" даже на третье место.
Легкой прогулки в первой половине встречи у харьковчан не было. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но после прострела Калитвинцева рукой сыграл Соловьев. Одиннадцатиметровый реализовал Ари Моура – 0:1. Сразу после этого раздался свисток на перерыв.
В начале второго тайма гости увеличили свое преимущество. После подачи Кравца головой в дальний верхний угол пробил Борячук – 0:2. Мог сокращать отставание хозяев Чепурненко, но он метров с 25 попал в штангу. Больше голов в нашем матче не было. Таким образом, третья победа подопечных Патрика ван Леувена.
Первая лига. Группа Б. Четырнадцатый тур
"Диназ" - "Металлист 1925" 0:2
Голы: Ари Моура (45, пен), Борячук (52)
"Диназ": Бандура – Ярмак, Волошин, Волкун, Котуха, Соловьев, Сейтхалилов, Борисенко, Чепурненко, Кулик, Черткоев
"Металлист 1925: Варакута - Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Моура, Калитвинцев, Чурко, Борячук, Сидоров
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