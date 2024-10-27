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Прикарпатье - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Встреча соседей в турнирной таблице, которых отделяют всего три очка. В прошлом туре "Прикарпатье" довольно неожиданно на выезде смогло переиграть "Агробизнес". После ничьей в матче с "Буковиной" подал в отставку главный тренер "Подолья" Виталий Костышин. Однако, в тренере ли причина неудач "Подолье"? В матче с "Прикарпатье" будет работать тренерский штаб во главе с Андреем Федоренко и Александром Ждановым.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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