Прикарпатье - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча соседей в турнирной таблице, которых отделяют всего три очка. В прошлом туре "Прикарпатье" довольно неожиданно на выезде смогло переиграть "Агробизнес". После ничьей в матче с "Буковиной" подал в отставку главный тренер "Подолья" Виталий Костышин. Однако, в тренере ли причина неудач "Подолье"? В матче с "Прикарпатье" будет работать тренерский штаб во главе с Андреем Федоренко и Александром Ждановым.

Поединок начнется в 12.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.