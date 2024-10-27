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Нива - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Минай: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Интригующее противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Тернополе. "Минай" выиграл два матча подряд и вернулся в борьбу за топ-4. А вот "Нива" под руководством Вирта еще не побеждала. Шансов пробиться в чемпионскую группу немного, но хотя бы наконец-то выиграть хозяева могут.
Поединок начнется в 14.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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