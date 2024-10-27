Нива - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интригующее противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Тернополе. "Минай" выиграл два матча подряд и вернулся в борьбу за топ-4. А вот "Нива" под руководством Вирта еще не побеждала. Шансов пробиться в чемпионскую группу немного, но хотя бы наконец-то выиграть хозяева могут.

Поединок начнется в 14.00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.