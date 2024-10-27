Первая лига. Прикарпатье – Подолье 2:0. Подопечные Рыпана приближаются к топ-5

"Прикарпатье" в последних матчах смотрится довольно неплохо. Неделю назад подопечные Рыпана минимально переиграли лидера группы "Агробизнес". Коллектив из Ивано-Франковска не пропускает в чемпионате в течение 305 минут."Подолье" в прошлом туре потерпело домашнее поражение от "Миная", после чего Виталий Костышин подал в отставку. Одно очко в четырех матчах – не тот результат, который ожидали болельщики.

Хозяева с первых минут взяли мяч под собственный контроль, но до голевых моментов дело не доходило. В позиционном футболе ощущались проблемы у обеих команд. После розыгрыша углового из-за пределов штрафной пробивал Бучакчийский, но в створ ворот он не попал. Гости играли слишком пассивно. На 36-й минуте "Прикарпатье" все же достигло своего. После подачи Француза отличился Олег Кос – 1:0. Больше голов до перерыва не было. Провальный первый для "Подолья".

В начале второго тайма хозяева увеличили свое преимущество. Соловьев из пределов штрафной подал на дальнюю штангу, а Цюцюра переправил мяч в сетку – 2:0. Солидно сегодня играло "Прикарпатье", но стоит также учитывать соперника, который ничего вообще не мог продемонстрировать.

Таким образом, вторая подряд победа "Прикарпатья".

Первая лига. Четырнадцатый тур. Группа А

"Прикарпатье" - "Подолье" 2:0

Голы: Кос (36), Цюцюра (56)

"Прикарпатье": Кучерук – Француз, Швец, Болденков, Радульский, Титов, Соловьев, Михальчук, Бучакчийский, Цюцюра, Кос

"Подолье": Непогодов - Чушенко, Веремиенко, Шкиндер, Симинин, Пасичник, Снижко, Столярчук, Оробец, Боженар, Шаврин