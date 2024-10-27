Первая лига. Нива – Минай 1:1. Боевая игра в Тернополе

Поединок восьмой и пятой команд группы. Тернопольская команда под руководством Вирта еще не побеждала. Безвыигрышная серия "Нивы" длится в Первой лиге 6 игр: 2 ничьих и 4 поражения. "Минай" два матча подряд выиграл и претендует на топ-4.

Уже на 12-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Андрей Кухарук завалил на газон Матюшенко. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Вишневский – 0:1. В середине первого тайма в дальний угол пробивал Андрей Ризнык, но попасть в створ ворот не смог. Повезло в этом эпизоде ​​гостям. На 25-й минуте за неспортивное поведение красную получил Юрий Вирт. Результатов у "Нивы" нет и поведение тренера тоже вызывает множество вопросов. На гол до перерыва хозяева заслужили, но забить не смогли.

В середине второго тайма опасно пробивал Андрей Ризнык, но он попал в штангу. Сегодня явно был не день нападающего "Нивы". На 77-й минуте фортуна наконец-то улыбнулась хозяевам. После удара Ризныка и рикошета от Матюшенко залетел в ворота - 1:1. В итоге интригующее противостояние завершилось вничью.

Первая лига. Группа А. Четырнадцатый тур

"Нива" - "Минай" 1:1

Голы: Ризнык (77) - Вишневский (13, пен)

"Нива": Ольховый - Бэй, Зинь, Слотюк, Мудрый, Кухарук, Дорошенко, Сидун, Посевкин, Галадей, Ризнык

"Минай": Росул – Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Дворовенко, Прихна, Рожко, Матюшенко, Вишневский, Ременяк, Рязанцев