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Виталий Костышин покинул пост главного тренера Подолья
Причина ухода неизвестна
ФК Поділля
Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин покинул свой пост. Об этом сообщает телеграмм-канал "Подолье".
По имеющейся информации, Виталий Костышин покинул команду после семилетней работы в "Подолье". В посте телеграмм-канала Костышин поблагодарил клуб за доверие и поддержку, а также выразил благодарность тренерскому штабу и президенту.
Добавим, что сейчас в игре "Прикарпатье" - "Подолье" командой руководят Андрей Федоренко и Александр Жданов.
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Источник:fcPodillya
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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