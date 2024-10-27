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Виталий Костышин покинул пост главного тренера Подолья

Первая лига

Причина ухода неизвестна

Виталий Костышин покинул пост главного тренера Подолья

ФК Поділля

Новина українською

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин покинул свой пост. Об этом сообщает телеграмм-канал "Подолье".

По имеющейся информации, Виталий Костышин покинул команду после семилетней работы в "Подолье". В посте телеграмм-канала Костышин поблагодарил клуб за доверие и поддержку, а также выразил благодарность тренерскому штабу и президенту.

Добавим, что сейчас в игре "Прикарпатье" - "Подолье" командой руководят Андрей Федоренко и Александр Жданов.

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Виталий Костышин "Подолье"
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Источник:
fcPodillya
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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