Виталий Костышин покинул пост главного тренера Подолья

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин покинул свой пост. Об этом сообщает телеграмм-канал "Подолье".

По имеющейся информации, Виталий Костышин покинул команду после семилетней работы в "Подолье". В посте телеграмм-канала Костышин поблагодарил клуб за доверие и поддержку, а также выразил благодарность тренерскому штабу и президенту.

Добавим, что сейчас в игре "Прикарпатье" - "Подолье" командой руководят Андрей Федоренко и Александр Жданов.