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Буковина "очень хочет" перехватить тренера из УПЛ
Но есть одно но
instagram.com/fc.bukovyna
Перволиговская "
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, руководство клуба "очень хочет" пригласить тренера "Зари" Младена Бартуловича и уже выходило на сербского специалиста.
А вот сам Бартулович, который в се еще продолжает работать с приставкой и.о, пока что хочет закрепиться в "Заре".
Поэтому вполне возможно, что "Буковина" будет рассматривать иностранного специалиста.
Напомним, что "Буковина" идет на 3-м месте в своей группе Первой лиге, имея в активе 17 очков после 11 матчей.
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