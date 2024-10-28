Буковина "очень хочет" перехватить тренера из УПЛ

Перволиговская " Буковина " после отставки главного тренера Валерия Кривенцова продолжает поиски нового наставника.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, руководство клуба "очень хочет" пригласить тренера "Зари" Младена Бартуловича и уже выходило на сербского специалиста.

А вот сам Бартулович, который в се еще продолжает работать с приставкой и.о, пока что хочет закрепиться в "Заре".

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Поэтому вполне возможно, что "Буковина" будет рассматривать иностранного специалиста.

Напомним, что "Буковина" идет на 3-м месте в своей группе Первой лиге, имея в активе 17 очков после 11 матчей.